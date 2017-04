Descarregue o Starcraft original gratuitamente

A Blizzard acabou de lançar a versão original do jogo Starcraft juntamente com a expansão Brood War na forma de download gratuito. Além disto, a nova versão foi ainda atualizada com um patch (1.18), que permite ao jogo correr melhor em máquinas com o Windows 7, 8.1 e 10 e funcionar em Mac da versão 10.11 para cima.

Esta versão gratuita chegou primeiro que a versão remasterizada do jogo, para a qual a Blizzard promete gráficos em 4K, áudio melhorado, um novo sistema de matchmaking e funcionalidades anti-cheat melhoradas.

Os jogadores da versão original e da remasterizada, que será paga, vão poder jogar uns com os outros online. Segundo a empresa, o remaster chega ao mercado este verão. Por isso, se o look mais retro não o incomodar, pode descarregar a versão gratuita aqui.

Para quem não sabe, o jogo foi um enorme sucesso na Coreia do Sul. Tudo começou com o seu lançamento em 1998, altura em que começou o boom de cibercafés coreanos, onde os jovens que não tinham uma máquina com Internet capaz em casa se juntavam para jogar. O Starcraft foi um sucesso neste locais e cresceu rapidamente com eles. Pouco tempo depois tornou-se uma espécie de desporto nacional com equipas profissionais, torneios e até canais de TV dedicados ao jogo.