Será uma SNES mini o próximo sucesso da Nintendo?

Ainda não fez uma semana desde que a Nintendo anunciou o fim de produção da NES mini e já há rumores de que a empresa está a trabalhar numa SNES mini. Segundo a Eurogamer, fontes próximas da empresa confirmam que o dispositivo já se encontra em fase de produção. No entanto, a Nintendo recusou prestar qualquer tipo de declarações.

Esta poderá ter sido a razão pela qual a empresa descontinuou o modelo anterior, que se tornou muito mais popular do que esta esperava. Assim que a notícia do final de produção chegou, os preços no eBay dispararam. Numa passagem rápida pelo eBay podemos vê-las a rondar os 200 euros e vários anúncios a ultrapassar os 1000 euros.

O modelo original SNES pode não ser a primeira consola da Nintendo mas é icónica como a NES e, para alguns, possui uma lista de títulos melhores devido à capacidade de processamento superior oferecida pela consola.

Tal como a versão anterior, espera-se que a SNES mini mantenha o mesmo formato plug-and-play e que venha pré-carregada com uma coleção de jogos bons para qualquer amante de retro gaming. A data de lançamento parece estar agendada, mais uma vez, para a altura do Natal.