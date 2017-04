GTA Online apresenta modo Tiny Racers

A versão online de Grand Theft Auto V vai receber um novo modo de corridas ao estilo de Micro Machines. É utilizada uma perspectiva top-down como nos primeiros dois jogos da saga GTA, o que lhe atribui um aspecto mais retro.

Os jogadores vão ter de competir para apanhar poderes, como metralhadoras, foguetes ou pára-quedas, que podem depois utilizar nos seus oponentes. Quando não o conseguem, podem simplesmente empurrar os adversários contra uma parede ou para fora da pista.

O Tiny Racers será lançado no dia 25 de abril, por isso, se tiver o GTA V, pode aproveitar um pouco do feriado para descarregar o update gratuito e experimentar este novo modo. Confira o trailer no vídeo abaixo.