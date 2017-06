Super Mario Bros em realidade aumentada

O antigo clássico da Nintendo ganhou nova vida numa demo para realidade aumentada produzido por Abhishek Singh de 28 anos, que nos permite jogar na pele do canalizador mais famoso do mundo enquanto temos o mundo real como ambiente envolvente. O resultado é definitivamente impressionante, especialmente quando se vê buracos a abrir no meio do pavimento.

Nesta demo experimental, o primeiro nível de Super Mario Bros foi reimaginado através da ferramenta Unity, um motor de jogo bem conhecido entre produtores de videojogos, onde o criador modelou todos os antigos blocos de arte 8-bit e repensou a experiência de jogo para funcionar num espaço tridimensional - explica Singh num email enviado à UploadVR.

Embora o jogo precise de ter as suas arestas um pouco melhor limadas, é definitivamente jogável e dá-nos uma visão bastante promissora para o futuros dos videojogos movidos por este tipo de tecnologia.

Não é um requisito para jogar, mas Singh e decidiu testar a demo completamente vestido de Super Mario no meio do Central Park, em Nova York, para gravar esta demonstração do nível: