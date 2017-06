A SNES traz um jogo muito especial

A Nintendo anunciou ontem o lançamento de uma versão mais pequena da clássica Super Nintendo Entertaiment Sytem (SNES). A consola será vendida num pack com dois comandos e 21 jogos, entre os quais está uma grande surpresa para os jogadores: StarFox 2, um jogo da empresa nunca antes lançado no mercado.

Aparentemente, o jogo tinha a sua chegada ao mercado planeada para 1995 mas, por essa altura, a Sega Saturn e a Sony Playstation já estavam disponíveis no Japão e com hardware mais capaz que a SNES. O receio de ter as qualidades gráficas do seu jogo comparadas lado-a-lado com as da nova geração de consolas fez com que a Nintendo cancelasse a seu lançamento, reporta a Cnet.

«A decisão foi tomada porque eles não queriam o 3D da velha geração frente-a-frente com o muito melhor 3D da nova geração» contou um antigo membro da equipa responsável pela produção do jogo à Nintendo Life em 2015.

Nesta altura havia alegações de que o jogo já estaria completo, tendo este até chegado a aparecer na CES 1995 em Las Vegas, um evento com foco nos videojogos equivalente à atual E3.