Starcraft: Remastered chega este verão

A Blizzard acabou de anunciar a data de lançamento para o remake do clássico jogo de estratégia. Esta versão remasterizada, vai ter gráficos em ultra alta definição, áudio melhorado, um novo sistema de matchmaking e funcionalidades anti-cheat melhoradas.

O jogo promete funcionar tanto em PC como em MAC, a partir de dia 14 de agosto. Uma versão de reserva já esta disponível através do website da blizzard por 15 euros, esta oferece aos jogadores algum conteúdo extra como skins para edifícios e imagens de perfil exclusivas, informa o comunicado da produtora.

Os utilizadores que acharem muito caro, têm ainda como opção jogar a versão original que, além de ter sido disponibilizada de forma gratuita em abril, será compatível ainda com a versão atualizada. Ou seja, os jogadores de ambas as versões vão poder competir uns com os outros online.

Por isso, se o look mais retro não o incomodar, e quiser poupar ou apenas ter uma forma de treinar para dominar o jogo assim que este seja disponibilizado, pode descarregar a versão gratuita aqui.