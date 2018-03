Crash Bandicoot: trilogia remasterizada chega à Switch

A N. Sane Trilogy chegou em meados de 2017 à PS4. Agora, a Nintendo confirmou oficialmente que uma versão semelhante vai estar disponível também para a Nintendo Switch. A confirmação foi publicada no Twitter pela Nintendo EUA e indica que os jogos devem ser lançados a dez de julho.

Recorde-se que Crash Bandicoot estreou-se no ecossistema da Sony há 20 anos, precisamente como rival para a saga Mario. Agora, duas décadas depois, o jogo vai estar disponível também para a plataforma mais recente da Nintendo. Tudo indica que a trilogia deve chegar ainda à Xbox One a ao PC no mesmo dia.

A comunidade espera que este seja o primeiro passo para se trazer depois outras personagens exclusivas do ecossistema, como PaRappa The Rapper também para a Nintendo.