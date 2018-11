Fortnite tem cinco vezes mais utilizadores do que em janeiro: são 200 milhões agora

A Epic anunciou que, em novembro, chegou aos 200 milhões de utilizadores registados. Embora alguns tenham sido utilizadores de uma única só vez ou pouco frequentes, muitos deles acedem ao jogo com regularidade. Recentemente, a editora anunciou ter conseguido ter mais de 8,3 milhões de jogadores em simultâneo.

O fenómeno está a tornar-se viral e conta com referências em locais tão díspares quanto a série The Big Bang Theory, no programa Saturday Night Live ou mesmo por jogadores de futebol. Este aumento de popularidade deve-se ainda à disponibilidade mais alargada: em abril, um lançamento mais alargado para iOS, em junho, a chegada à Switch, e nos últimos meses, a expansão alargada a mais dispositivos Android, lembra o Engadget.

A Epic pretende manter o interesse dos jogadores, como modos de tempo limitado, organização de torneios de e-sports com atrativos prémios monetários e outras iniciativas. O objetivo é manter o crescimento da base de utilizadores e “obrigar” os jogadores a jogarem mais frequentemente.