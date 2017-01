Lixo eletrónico a aumentar na Ásia

O maior poder de compra e gadgets de custos cada vez mais reduzidos levaram a um aumento de consumo e utilização de aparelhos eletrónicos. Uma das consequências mais visíveis e previsíveis é o aumento do volume de lixo eletrónico. A capacidade de reciclar estes dispositivos não consegue acompanhar o ritmo a que as pessoas trocam de telemóveis ou computadores, por exemplo.

De acordo com o The Guardian, entre 2010 e 2015, o volume de e-lixo na China mais que duplicou. Por outro lado, em Singapura e Taiwan foram gerados 19 kgs de lixo por habitante só em 2015. Os países com melhor registo neste indicador são o Cambodja, o Vietname e as Filipinas, com menos de 1 kg de lixo eletrónico por habitante.

Os investigadores alertam que estes resíduos representam um risco agravado para o ambiente e para a saúde e mostram a preocupação de que os aparelhos não estejam a ser corretamente reciclados, mas sim a entrar de novo no mercado e a alimentar um comércio ilegal.