SpaceX: tudo bem quando a missão acaba bem

O lançamento deste fim de semana contava com um Falcon 9 e dez grandes satélites para serem colocados em órbita a 625 km de altitude. O voo para cima demorou cerca de 90 minutos e, dez minutos depois do lançamento, parte do foguetão desceu para aterrar no oceano Pacífico, noticia a Reuters. Dois dos restantes propulsores voltaram ao solo, assim que se soltaram do corpo principal.

Para evitar surpresas desagradáveis, como a que se registou em setembro, durante a última tentativa de a SpaceX ir para o espaço, a empresa anunciou que o abastecimento de combustíveis começou mais cedo desta vez e que iria demorar mais tempo em todas as operações.

Esta missão visa colocar em órbita os primeiros dez de 70 satélites Iridium NEXT para a empresa fornecer serviços de voz e comunicações por satélite. O contrato para toda a missão está avaliado em 468 milhões de dólares.

O lançamento surge numa altura crítica para a SpaceX, que enfrentou dois incidentes nos últimos dois anos e precisa de uma missão com sucesso para restabelecer a confiança e voltar aos lucros.