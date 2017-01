Apple: desvalorização da libra provoca aumentos de 25% na app store britânica

A App Store britânica está em vias de aumentar em 25% os preços de venda das aplicações para o iPhone e o iPad. A Apple fez saber que, em breve, as apps que eram vendidas a 0,79 libras (cerca de 91 cêntimos) passam a ser vendidas a 0,99 libras (cerca de 1,14 libras).

A subida de preços será uma consequência direta do da saída do Reino Unido da UE (conhecido como Brexit) que levou à desvalorização da libra – e por consequência poderá provocar uma inflação nos preços praticados no Reino Unido.

Também na Turquia e na Índia estão previstos aumentos de preços na App Store.

«Os escalões de preços da App Store são definidos internacionalmente na base de vários fatores, incluindo as variações de taxas de câmbios, práticas de negócio, impostos e custos de produção», refere um comunicado da Apple, citado pela Reuters.

Não é a primeira vez que a Apple atualiza preços na sequência da desvalorização da libra. Em setembro e outubro a marca procedeu à redução de preços dos macs.