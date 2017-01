Uber investe 58 milhões em São Paulo. Perfila-se um duelo de gigantes

A Uber abriu um novo centro de suporte em São Paulo, Brasil, que deverá empregar mais de 7000 pessoas até ao final do ano. O novo centro, que vai concentrar um investimento total de 200 milhões de reais (mais de 58 milhões de euros), pretende funcionar como ponto de lança da mais valiosa das startups na conquista do mercado sul americano, adianta a Reuters.

Com este investimento, perfila-se um duelo de gigantes no mercado brasileiro: além do investimento agora anunciado pela Uber, também é já público o projeto da Didi Chuxing, a gigante chinesa, que injetou mais de 100 milhões de dólares (93 milhões de euros) na empresa de reserva de táxis 99.

De resto, o mercado mundial das reservas de táxis está ao rubro com este duelo de titãs: na China, a Uber vendeu as operações locais à Didi – que investiu de seguida na própria Uber e na concorrente Lync. Na Índia, a Didi investiu numa marca conhecida por Ola, e no mercado do sudeste asiático o investimento foi canalizado para a empresa Grab.