Twitter vende plataforma de desenvolvimento à Google

A Fabric tinha sido comprada em 2014 pelo Twitter e ajudou a desenvolver a estabilidade, distribuição, receitas e identidade dos seus produtos. A empresa desenhou vários módulos que permitem várias operações no Twitter, como integrar os tuítes noutras apps de forma nativa, por exemplo.

Agora, a equipa vai juntar-se à Firebase, da Google, com a missão de ajudar a construir apps melhores, perceber os utilizadores e ajudar a crescer o negócio, escrevem os responsáveis da Fabric em comunicado citado pelo Engadget.

O Twitter refere que vai continuar a investir nas APIs públicas e a focar as suas suas soluções. Uma das próximas medidas é a retirada gradual do botão “Comprar” dentro da app, uma vez que a empresa quer afastar-se do segmento do comércio eletrónico.