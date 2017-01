Estónia está em vias de ter rede a 10 gigabits

A Starman é a maior operadora de cabo nos Bálticos e está a trabalhar com a Nokia nesta rede de alta velocidade, com até 10 gbps. O responsável técnico da Starman diz que não têm pressa e que o objetivo é oferecer a melhor e mais fiável solução para os consumidores. «A nossa rede DOCSIS 3.0 atual tem uma elevada qualidade e somos capazes de fornecer 500 Mbps em qualquer ponto. Isto dá-nos margem de manobra para conduzir testes intensivos na nova tecnologia EPON sem termos de nos apressar», diz Jaanus Erlemann.

Nos EUA, o teste em Chattanooga, Tennessee, onde foi implementada uma rede de 10 Gbps, foram também criados vários postos de trabalho relacionados e registaram-se vários benefícios económicos e sociais.

A operadora de cabo europeia admite que, por ser a primeira, vai precisar de mais recursos, uma vez que não poderá aprender com os erros de outras empresas, mas que está disposta a assumir o risco, explica a ZDNet.

O objetivo interno da Starman e da Nokia é oferecer este tipo de acessos a pelo menos 50 mil clientes no prazo de cinco anos. No entanto, uma vez que a tecnologia e manutenção são relativamente baratas, a estratégia pode passar por parcerias com o setor público para o alargamento da solução para áreas rurais também. Com este tipo de velocidades, a Starman também espera que haja mudanças na produção de conteúdos.