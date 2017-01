Professor de Leiria cria software reconhecido em Hollywood

Estes prémios distinguem o desempenho excecional na área da mistura de som durante o ano de 2016 e estão divididos em sete categorias. O software criado em Portugal compete para o prémio Outstanding Product, na área da pós produção.

«É fantástico ver o nosso trabalho a receber este tipo de reconhecimento», afirma Nuno Fonseca. O Sound Particles usa sistemas de partículas de forma a criar facilmente milhares de sons em simultâneo, dando origem a efeitos sonoros complexos e em pouco tempo. O áudio pode depois ser usado pela indústria de entretenimento em cinema, televisão, videojogos ou realidade virtual, por exemplo.

A nova tecnologia já foi usada no remake de Poltergeist,The Forest, The Walk, Steve Jobs, Batman Vs Super-Homem, Tartarugas Ninja Heróis Mutantes: o Romper das Sombras, O Dia da Independência: Nova Ameaça, As Caça-Fantasmas, Os Sete Magníficos, entre outros.

A decisão sobre os vencedores vai ser conhecida a 18 de fevereiro, durante a 53ª gala anual da Cinema Audio Society.