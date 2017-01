Casa Branca guarda lugar para jornalistas fazerem perguntas por Skype

Os jornalistas que não se possam deslocar a Washington vão poder colocar as suas perguntas à Adminstração Trump através de quatro lugares virtuais, destinados a ligações via Skype.

Sean Spicer, o responsável de Trump pela ligação à Imprensa, anunciou que, no final desta semana, a sala onde os jornalistas se sentam diariamente para receber os briefings vai ter mais quatro lugares virtuais, para ligações através do Skype da Microsoft. «Julgo que isto pode beneficiar todos ao fornecer uma plataforma para as vozes que não estão localizadas aqui perto», disse Spicer, citado pelo Cnet. Ainda não se conhecem quais os critérios para escolher os jornalistas que poderão ocupar estes lugares, mas sabe-se que terão de estar a pelo menos 50 milhas de Washington.

A relação entre Trump e o seu staff com a Imprensa não tem sido fácil, com várias acusações de que os media tratam o novo presidente de forma desonesta e parcial. No entanto, Trump já disse também que trata sempre os media por desonestos, mas que no fundo até o «tratam bem».