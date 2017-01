HP recolhe mais de 101 mil baterias de portáteis

A US Consumer Product Safety Commission divulgou um comunicado onde anuncia que a HP quer recolher mais de 100 mil baterias de computadores portáteis. Já em junho, a marca tinha lançado um programa semelhante que abrange mais 41 mil baterias. Os dispositivos em causa podem ser HP, Compaq, HP ProBook, HP Envy, Compaq Presario e HP Pavillion, comercializados entre março de 2013 e outubro de 2016. Segundo o Engadget, a HP pretende recolher as baterias de iões de lítio que tenham etiquetas com as referências 6BZLU, 6CGFK, 6CGFQ, 6CZMB, 6DEMA, 6DEMH, 6DGAL ou 6EBVA.

O programa foi lançado depois de a HP ter recebido o relatório de um caso onde a bateria sobreaqueceu, derreteu e carbonizou, causando danos materiais avaliados em cerca de mil dólares.

Enquanto a indústria da eletrónica não encontrar uma forma de impedir estes incidentes com as baterias de iões de lítio, as tecnológicas terão de se ajustar e lançar este tipo de programas de recolha sempre que necessário.