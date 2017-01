Samsung e Google trabalham juntas na Inteligência Artificial

As duas gigantes vão manter-se rivais, mas também pretendem colaborar para oferecer soluções de Inteligência Artificial mais avançadas e que possam ser aplicadas em diferentes dispositivos.

O vice-presidente da Samsung Mobile, Lee Kyeong-tae, disse que a «Samsung e a Google vão continuar a manter a parceria estratégica para alimentar a Inteligência Artificial e o mercado para as tecnologias emergentes». Há rumores de que a empresa coreana vai usar o assistente pessoal Bixby com AI para o Galaxy S8, previsto para ser lançado em abril. A Google, por sua vez, tem convencido os críticos com o Google Assistant que apresenta nos telefones Pixel.

Da colaboração entre as duas empresas, poderá surgir uma nova ferramenta que possa ser integrada nos telefones, mas também em outros aparelhos, à semelhança do que faz a Amazon com a Alexa, lembra a Cnet. O Bixby pode aparecer em tablets, TVs e portáteis.

A parceria entre as duas companhias é favorável a ambas: a Samsung consegue a tecnologia e a Google obtém mais dados para continuar a desenvolver as ferramentas.

O investimento neste tipo de soluções é um passo da Samsung no sentido de diversificar a oferta, dado que se prevê que o mercado de smartphones cresça a um ritmo mais lento este ano.