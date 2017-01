Trump continua a usar um telefone Android vulnerável

Apesar de já ter tomado posse como presidente dos EUA, Donald Trump continua ativo no seu Twitter pessoal e tudo indica que esteja a usar um Galaxy S3, que já não recebe atualizações desde 2015.

O Android Central noticia que os tuítes da conta oficial de Donald Trump são publicados com um Samsung Galaxy S3, lançado em 2013 e que deixou de receber atualizações de segurança desde meados de 2015. Tudo indica que o telefone ainda tenha o Android 4.3 Jelly Bean, o que representa um risco em termos de segurança.

No entanto, a conta oficial do @POTUS, reservada para o presidente dos EUA, mostra tuítes publicados através de um iPhone, o que indicia que seja um funcionário do staff a publicar estas mensagens, explica o Engadget.

Desconhece-se, para já, se o presidente dos EUA esteja a receber emails ou informações confidenciais no seu telefone pessoal, mas não deixa de ser preocupante que ainda não tenha mudado para um equipamento mais seguro, especialmente tendo em conta a polémica do servidor de email privado usado por Hillary Clinton.