Anacom e DECO não se entendem quanto à qualidade da TDT

A Autoridade Nacional das Comunicações (Anacom) enviou um ofício à DECO com o propósito de apurar em que condições e circunstâncias foram realizadas as medições que constam num artigo do número mais recente da revista Proteste, que põe em causa a qualidade das transmissões da TV Digital Terrestre (TDT). A DECO não está obrigada a responder à solicitação, mas o envio do ofício é revelador do braço-de-ferro que a associação de consumidores e a reguladora das telecomunicações têm vindo a travar nos últimos três anos. Só que desta vez não é só a qualidade das transmissões da rede gerida pela Meo que está em causa, mas também as medições que têm vindo a ser feitas no serviço de TDT.

