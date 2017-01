Google vai doar quatro milhões de dólares para organizações ligadas a imigração

Um porta-voz da Google anunciou a criação do seu maior fundo humanitário, no valor de quatro milhões de dólares. A American Civil Liberties Union, o Immigrant Legal Resource Center, o International Rescue Committee e a Agência da ONU para Refugiados são as instituições escolhidas pela Google como destinatários destas verbas. Dois dos quatro milhões são suportados pela empresa e os restantes dois vêm de doações dos seus funcionários, noticia o Tech Crunch.

A Google aproveitou a ocasião para referir que já doou mais de 16 milhões de dólares a causas humanitárias, desde 2015, entre programas educativos e a fornecer acessos à Net em campos de refugiados.

O CEO da Google, um imigrante da Índia, escreveu aos seus funcionários a mostrar-se incomodado pelo impacto da medida de Trump e pela forma como essas restrições podem afetar os Googlers e os seus familiares, acrescentando que a proibição iria criar barreiras à entrada de grandes talentos nos EUA.

Do staff atual da Google, pelo menos 187 pessoas seriam afetadas por esta proibição, uma vez que vêm dos países visados por Trump.