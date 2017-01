Sony regista 919 milhões de imparidades devido a DVD e Blu-Ray

O DVD está a passar de moda? A Sony que o diga nos seus mais recentes resultados financeiros: a gigante nipónica acaba de registar mais de 112,1 mil milhões de ienes (cerca de 919 milhões de euros) em imparidades no quarto trimestre de 2016 devido à quebra da procura de filmes de DVD.

Na origem destas imparidades que impedem a Sony de captar as receitas previstas inicialmente estará uma revisão mais pessimista quanto à evolução do mercado DVD, Blu Ray e outras tecnologias que permitem ver vídeos no segmento doméstico, refere uma análise divulgada pela companhia, que está a ser citada pela Reuters.

A Reuters relaciona ainda a quebra abrupta gerada pela desvalorização dos suportes de vídeo físicos com a recente saída de Michael Lynton, que liderava a unidade da Filmes e Televisão da Sony Entertainment.