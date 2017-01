Criador da Namco (e um dos pais do Pac-Man) morreu aos 91 anos

Masaya Nakamura, criador da produtora de videojogos Bandai Namco que viria a ser conhecido como “Pai do Pac-Man”, morreu no dia 22 de janeiro, confirmou ontem um comunicado da empresa.

O currículo empresarial de Nakamura, que morreu com 91 anos, começou a ser escrito ainda na década de 1950, com a exploração de dois cavalos elétricos para divertimento das crianças. Foi esse negócio que abriu caminho para a criação da Nakamura Manufacturing, que viria a evoluir para a Nakamura Amusement Machine Manufacturing Company (cuja sigla deu origem à denominação Namco).

O cognome de “pai do Pac-Man” seria atribuído em 1980, com o lançamento do famoso jogo que começou por ser conhecido em Portugal por “Come-Come” (contudo, o jogo que chegou a ser considerado pela imprensa especializada como o mais bem-sucedido de todos os tempos, foi desenvolvido por Toru Iwatani).

Além de figurar International Video Game Hall of Fame foi agraciado pelo governo japonês com a Ordem do Sol Nascente. Manteve o cargo de conselheiro honorário da Bandai Namco até ao dia da morte.