Boston Dynamics mostra novo robô com rodas e «capaz de provocar pesadelos»

O fundador da Boston Dynamics, Marc Raibert, diz que este robô é «capaz de provocar pesadelos». A descrição, algo exagerada, é ouvida em pano de fundo enquanto estava a ser projetado um vídeo onde vemos o Handle a realizar uma série de acrobacias sobre rodas. O Handle é uma experiência com a combinação de rodas e pernas e com um sistema muito dinâmico, que assegura o equilíbrio em todas as situações, noticia o The Verge.

O robô deve ser usado para manusear objetos em tarefas do quotidiano, como, por exemplo, para arrumar e transportar artigos dentro de um armazém. A escolha pelas rodas limita um pouco a utilização em terrenos que não sejam uniformes, mas, dentro de portas, poderá revelar-se uma aposta ganha.

A Alphabet comprou a Boston Dynamics em 2013, mas, desde março do ano passado, estará à procura de um eventual comprador. Os executivos da Alphabet explicaram que não podem investir recursos em produtos que demorem anos a ser desenvolvidos.

Veja a apresentação do Handle, carregada para o YouTube por um dos investidores presente no evento.