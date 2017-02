Overlord: nazis, monstros e superpoderes, por JJ Abrams

O filme inspira-se nas experiências realizadas pelos nazis durante a II Guerra Mundial e conta a história de dois soldados que se encontram atrás das linhas do inimigo, durante a invasão do Dia D. Os soldados percebem que têm de combater os militares nazis e ainda forças sobrenaturais que são o resultado de experiências secretas, cita a Variety.

Sabe-se o filme foi escrito por JJ Abrams com Billy Ray e que teve uma revisão por Mark L. Smith, que escreveu o intenso The Revenant.

Overlord está a ser apelidado do Cloverfield para 2018, podendo haver uma relação entre um monstro gigante em Nova Iorque, extraterrestres no Lousiana e algo no espaço, que será o enredo do filme deste ano.