União Europeia: fim das taxas de roaming a partir de junho

Um grupo de negociações da Comissão Europeia anunciou ontem ter chegado a um consenso sobre as especificações técnicas como os custos das operadoras entre redes e um fim faseado da limitação de uso de dados. O vice-presidente deste grupo disse mesmo que se tratava da «última peça do puzzle. A partir de 15 de junho, os europeus vão poder viajar pela União Europeia sem as taxas de roaming. Conseguimos assegurar também que os operadores podem continuar a competir para ter as melhores ofertas para cada mercado doméstico», cita o Venturebeat.

A proposta ainda terá de ir a votos no Parlamento Europeu, mas com o acordo conseguido entre reguladores, políticos e operadoras, será uma mera formalidade.

O objetivo é que, a partir de junho, os consumidores possam fazer chamadas, enviar SMS ou usar a Net nos telemóveis noutros paises como se estivessem no seu país de origem.