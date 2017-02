Medalhas Olímpicas de Tóquio feitas com gadgets reciclados

Em vez dos tradicionais bronze, prata e ouro, as medalhas dos Jogos Olímpicos de Tóquio vão ser produzidas a partir de aparelhos eletrónicos reciclados. A ideia é bastante simbólica, com as autoridades a quererem chamar a atenção para a sustentabilidade e reciclagem. As medalhas produzidas desta forma vão também ser usadas para chamar a atenção para estes temas.

A organização vai colocar caixas de recolha nos balcões de serviços públicos e nas lojas NTT DoComo, com o objetivo de recolher oito toneladas de metal, que será tratado para dar origem a duas toneladas e usado depois para criar as cinco mil medalhas Olímpicas e Paralímpicas necessárias.

Kohei Uchimura, atleta que já venceu três medalhas para o Japão, refere que será uma mensagem importante para as gerações futuras. Os Jogos Olímpicos de Tóquio estão marcados para 2020.