Snapchat prepara entrada em bolsa

A administração da Snapchat anunciou que vai entrar em bolsa e pretende recolher mais de três mil milhões de dólares com esta medida.

A Snap, novo nome do Snapchat, vai entrar em bolsa com o código “SNAP”. Se os objetivos financeiros da medida forem atingidos, a empresa vai passar a valer mais de 20 mil milhões de dólares. O serviço conta com mais de 158 milhões de utilizadores diários ativos.

A decisão surge numa altura em que as receitas com publicidade têm vindo a aumentar de 58 milhões em 2015 para 404,5 milhões em 2016, embora as perdas também tenham aumentado (de 372 milhões para 514 milhões de dólares, respetivamente).

O comunicado onde é anunciada a entrada é bastante explícito: «Registamos perdas operacionais no passado, esperamos ter perdas operacionais no futuro e podemos nunca atingir ou manter lucros», cita o The Verge.

A Snap está também envolvida numa feroz batalha com o Instagram e parece estar a perder utilizadores das Snapchat Stories para as Instagram Stories.

Apesar da entrada em bolsa, os investidores que comprarem ações não vão poder votar na estratégia da empresa, uma vez que os dois co-fundadores irão manter a maioria destas ações e reservam esse privilégio para eles próprios.