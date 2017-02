Cinco apps portuguesas candidatas ao World Summit Award Mobile 2016 da ONU

De acordo com o comunicado de imprensa da APCD, que «coordenou o processo de comunicação e seleção nacional», cinco apps portuguesas foram selecionadas para a fase seguinte dos prémios World Summit Award Mobile 2016, que estão divididos em oito categorias. Uma seleção que reduziu a 124 os candidatos aos prémios entre as mais de 400 apps oriundas de cerca de 170 países. As cinco apps portuguesas faziam parte de uma lista de oito selecionadas por um grupo de peritos nacionais liderados por Roberto Carneiro.

O World Summit Award Mobile é uma iniciativa das Nações Unidas que se realiza de dois em dois anos e «visa premiar aplicações móveis inovadoras com impacto global».

As cinco apps selecionadas são: Paxvoice (categoria Inclusion & Empowerment), Biolab (categoria de Learning & Education), Zarco (categoria Culture & Tourism), EDP Re:dy (categoria Environment & Green Energy) e MB Way (categoria Business & Commerce).

Pode consultar uma lista de todos os canditados nacionais com uma descrição das apps aqui.

Na última edição de 2014 as apps portuguesas Mobizy e ColorAdd venceram, respetivamente, as categorias Business & Commerce e Inclusion & Empowerment.