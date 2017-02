FIL recebe evento de eSports com prémio de 25 mil euros

League of Legends é o jogo escolhido para o torneio que vai reunir equipas portuguesas e europeias naquela que se assume como o “maior evento de eSports a realizar-se em Portugal”, nas palavras dos seus organizadores que fizeram a apresentação oficial do evento esta segunda-feira. São esperadas 30 mil pessoas nos dois dias da “Xploit eSports Masters” e a organização espera chegar aos 200 mil espectadores no Twitch. O evento é organizado pela Pinesports, Fil e pela The House of Brands.

Até à FIL vão ser realizadas duas qualificações nacionais onde há espaço para 64 equipas nacionais – para ser considerada “nacional”, a equipa tem de ter, pelo menos, 3 jogadores portugueses.

As qualificações europeias vão estar disponíveis a 256 equipas. O critério, aqui, é que 3 jogadores da equipa não sejam portugueses. A organização antecipa que a competição possa abranger um total de 1600 jogadores na qualificação, dos quais 320 serão portugueses.

As qualificações começam a 25 de fevereiro e terminam a 11 de março. Os interessados podem acompanhar os jogos na plataforma Battlefy.

A final decorre às 18 horas do dia 26 de março e será à melhor de cinco. Esta fase final do torneio tem 25 mil euros para distribuir pelos primeiros classificados - o maior prémio monetário para uma competição de eSports na Península Ibérica.

Além da competição de eSports, a organização prevê ter algumas atividades disponíveis aos visitantes. Quando questionados se este evento seria semelhante ao Lisboa Games Week, os organizadores reafirmaram que o principal foco deste “Xploit eSports Masters” são os eSports.

Os bilhetes são colocados à venda na próxima segunda-feira na Tickeline e o mais barato custa 12 euros e o mais caro, VIP, 50 euros.