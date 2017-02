Google e H&M querem desenhar roupa a partir dos seus dados

A app Coded Couture vai estar disponível em beta ainda este ano e promete desenhar uma roupa verdadeiramente personalizada, para cada utilizador, com base na informação recolhida pelo seu smartphone Android.

A iniciativa da Google e da Ivyrevel, da H&M, promete criar roupa ajustada ao gosto e rotinas de cada um. A app vai ler os dados recolhidos pela Awareness API da Google e, com base nessa informação, desenhar roupa personalizada.

As duas empresas descrevem um cenário onde a app consegue interpretar se o utilizador passa mais tempo em eventos formais ou casuais e ler corretamente os detalhes do dia a dia de cada pessoa. Assim, se estiver frio na Suécia, a app desenha um vestido de veludo preto e, se a utilizadora gostar de ir para discotecas, acrescenta-lhe detalhes de diamantes, explica o The Verge.

A API que alimenta a app monitoriza os sensores e “vê” se o utilizador está a andar ou a conduzir, sabe se os auscultadores estão ligados e que música está a ser ouvida, os detalhes da localização de cada pessoa e até as condições meteorológicas no momento.

A app está em fase de testes e deve chegar ao mercado, em versão beta, ainda este ano. As roupas devem ter preços a começar nos 99 dólares, mas ainda sujeito a confirmação.