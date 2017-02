Oppo R9, o smartphone que destronou o iPhone com uma venda por segundo

Em 2016, a Apple registou a venda de 12 milhões de iPhones 6s ficando em segundo lugar no mercado chinês. O “rei” agora é o Oppo R9, que vendeu 17 milhões de unidades no mesmo ano.

A Couterpoint Research considera que a Apple está agora numa posição vulnerável no mercado chinês, devido às vendas do iPhone 6s no ano passado. O trono pertence à Oppo, que ganhou 4% do mercado com 17 milhões de telefones R9 vendidos em 2016.

O mercado chinês cresceu 6%, com mais de 465 milhões de smartphones vendidos no ano passado e esta é a primeira vez que a Apple não é a fabricante que mais vende na China, desde 2012, noticia a CNBC.

A marca da “maçã” regista uma tendência negativa, com as receitas a cairem 30% no terceiro trimestre de 2016, face ao ano anterior. Apesar de tudo, a Apple continua a investir na China e anunciou recentemente a abertura de um centro de pesquisa e desenvolvimento avaliado em 45 milhões de dólares naquele país.

A Oppo é uma das fabricantes que mais está a crescer, com a reputação de ter telefones com especificações de topo de gama e preços de low cost. Há agora uma grande expetativa em torno do iPhone 8, que marca o décimo aniversário da série e que pode trazer funcionalidades inovadoras que voltem a captar o interesse dos utilizadores.