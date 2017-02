Netflix e afins vão deixar de ser bloqueados pelas fronteiras da UE

É mais um passo na direção do mercado único europeu: em breve, vai ser possível ver o Netflix em qualquer estado membro com a sua subscrição no país natal.

O Parlamento Europeu e Malta anunciaram um acordo que ajuda a quebrar mais um pouco as barreiras ao mercado único digital. Agora, os utilizadores vão poder usar as suas subscrições de serviços como o Netflix ou a Sky mesmo que não estejam no seu país de origem, noticia a Reuters.

É mais um passo no sentido de criar um mercado digital único, com 500 milhões de clientes, depois de recentemente se ter anunciado o fim do roaming.

O acordo ainda terá de ser aprovado oficialmente, mas não passará de uma formalidade, uma vez que quase todos os envolvidos concordam com a decisão. Os detentores de direitos ainda esboçaram uma reação, alegando que o princípio da territorialidade é essencial para os seus lucros.