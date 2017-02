O que faz uma incubadora de startups no Estádio da Luz?

Hoje, foi o primeiro dia do resto da vida da KickUp. No local onde costumam estar algumas das maiores estrelas do futebol e do desporto em geral, a incubadora foi apresentada, em conferência de imprensa, como a mais recente aposta do universo benfiquista. Em abril, arranca um novo campeonato no Estádio da Luz com a aceleração de 10 startups durante 12 semanas.

A nova incubadora vai apostar em projetos que permitam explorar diferentes subtemáticas associadas ao desporto: performance desportiva & Saúde; ativação de fãs & entretenimento ; e edifícios inteligentes & operações.

«Vamos investir 10 mil euros para garantir oito por cento de equity de cada projeto. As candidaturas arrancaram a 31 de janeiro», fez saber João Gonçalo Cunha, mentor da nova incubadora, que foi apresentada como pioneira a nível europeu (é em França que se encontra a primeira e, até hoje, única incubadora a operar associada a um clube).

Domingos Soares de Oliveira, administrador da Benfica SAD, confirmou que o clube encarnado também tem a uma participação financeira no projeto e aproveitou para dar largas ao otimismo: «Não tenho dúvidas de que alguns projetos serão escolhidos (para serem aplicados no clube). Esperamos vir a ser o primeiro clientes destas aplicações».

A nova incubadora tem por propósito fomentar a experimentação e a validação de conceitos junto de potenciais utilizadores finais (desportistas, adeptos, profissionais que gerem o clube, lojistas, etc.). Além do Benfica, a KickUP conta com parcerias com a Sportz Zone, Luz Saúde, Jazzy, Multipower, CASE, NOS e Nova SBE.

As candidaturas para a nova incubadora terminam a 12 de março. Até 26 de março será feita uma primeira seleção de projetos com potencial para serem incubados. Em abril terá lugar um bootcamp de quatro dias, que deverá proceder à escolha final das 10 startups que vão acelerar negócios na Kickup.