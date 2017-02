Google encontrou forma de transformar pixéis num rosto

A Google anunciou que esta solução consegue olhar para uma imagem de oito pixéis, melhorar a resolução até 16 vezes e recuperar dados que tenham sido perdidos, conseguindo reconstruir uma imagem de um rosto. A rede neural pode ser usada para criar uma imagem de 32x32 pixéis, a partir de uma imagem de 8x8.

Segundo os investigadores da Google, esta solução “alucina” a informação em falta numa imagem e compara a foto de 8x8 com todas as possíveis imagens de 32x32 que lhe poderiam ter dado origem e escolhe a que será a mais provável, noticia o The Guardian.

Nesta fase, o sistema consegue apenas formular os melhores palpites, os mais prováveis, com base em todas as imagens que já tenha visto e consegue ser melhor que o olho humano em cerca de 10% das vezes para imagens de rosto e 30% melhor em imagens de quartos.