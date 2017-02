NBA avança com liga de eSports

A NBA e a Take-Two Interactive querem criar uma liga de eSports centrada no popular jogo NBA 2K para arrancar em 2018.

A Take-Two Interactive, que tem o jogo NBA 2k, anunciou a parceria com a NBA para a criação de uma liga organizada e profissional de eSports. Com este acordo, é bem provável que a competição, que deve arrancar em 2018, conte com a presença das 30 franchises presentes na NBA “de carne e osso”.

As estatísticas da Newzoo dizem que o segmento de competições profissionais de videojogos origina mais de 500 milhões de dólares em receitas e tem 292 milhões de seguidores online.

Várias equipas da NBA já investiram e entraram nos eSPorts, com os Philadelphia 76ers a terem sido os pioneiros, lembra a Cnet.

Os atletas que participarem nesta nova liga vão receber um ordenado e terão de se treinar para conseguirem ser os melhores.

A parceria entre a Take-Two Interactive e a NBA data de 1999, com mais de 68 milhões de unidades do NBA 2k vendidas em todo o mundo. Este ano, o NBA 2K17 já vendeu sete milhões de cópias e deverá ser o jogo mais bem sucedido de toda a série.