Rússia quer mandar Snowden para os EUA como “presente” para Trump

As autoridades russas estão a ponderar se enviam Edward Snowden de volta para os EUA, o que pode ser interpretado como um presente para Donald Trump e marcar a aproximação entre Moscovo e Washington.

Os EUA continuam à espera que Snowden volte para território americano ou pise algum país com quem tenham acordos de extradição para levar o ex-analista aos tribunais, enfrentando acusações de roubo de documentos governamentais e de violação do Espionage Act de 1917. No entanto, depois de fugir dos EUA, Snowden foi para Hong Kong e depois para Moscovo, onde acabou por efetuar um pedido de asilo, que ainda vigora.

Agora, a NBC News noticia que a Rússia pode estar a planear “fazer um favor” a Donald Trump e enviar o espião para os EUA. No entanto, o porta-voz de Vladimir Putin diz que estes rumores são um «absurdo». A equipa de defesa de Snowden também não recebeu qualquer sinal neste sentido e diz não estar preocupada.

Um outro sinal contrário a estes rumores é a notícia de que o pedido de asilo de Snowden foi recentemente renovado para mais dois anos.

Se for condenado nos EUA, Edward Snowden enfrenta uma pena de prisão que pode ir até 30 anos.