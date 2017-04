Força Aérea dos EUA e Lockheed demonstram um F-16 autónomo... e não é ficção científica

A Lockheed e a Força Aérea dos EUA fizeram uma demonstração das capacidades de um avião F-16 autónomo, ou seja, a ser controlado a partir do solo e sem qualquer piloto a bordo.

O objetivo é mostrar o que um UCAV, de Unmanned Combat Air Vehicle, é capaz de fazer. O avião experimental foi capaz de voar sem qualquer piloto, realizar missões com informações transmitidas do solo e reagir a mudanças inesperadas. O teste, segundo a Lockheed, visou avaliar a capacidade do avião em reagir a desvios de rota e a perdas de comunicações, cita o Tech Crunch.

A Força Aérea e a Lockheed querem criar grupos de aviões em que um piloto experiente está a bordo de um F-35, por exemplo, a liderar as operações e a controlar vários outros aviões à sua volta.

Há várias críticas sobre a utilização de armas controladas por Inteligência Artificial em cenários de guerra, com receios de que aumente o número de mortos civis apanhados em fogo cruzado. A ONU parece estar a preparar uma proibição global desta prática.