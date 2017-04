CEO da Huawei diz que smartwatches são inúteis

Eric Xu Zhijun, CEO da Huawei, diz que «estou sempre confuso sobre para que serve um smartwatch, quando temos smartphones». O executivo reforçou as críticas e disse que «quando a equipa de desenvolvimento dos relógios inteligentes aqui na Huawei me apresenta um produto com muito entusiasmo, relembro-lhes que devem sempre considerar as necessidades reais do mercado». Eric Xu Zhijun falava durante uma sessão de perguntas e respostas no Global Analyst Summit, na China, noticia o Mashable.

Apesar de a empresa ter lançado recentemente o Watch 2, com Android Wear, as estatísticas vêm dar razão a este executivo. Os consumidores não estão a demonstrar tanto interesse pelos relógios inteligentes e a Apple domina este segmento. Também nos wearables, as empresas estão a passar dificuldades.

Zhijun completou a sua posição dizendo que nunca usaria um relógio inteliente.