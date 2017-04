BIG Smart Cities: Cascais é primeira cidade experimental para startups

O BIG Smart Cities é um concurso de empreendedorismo promovido pela Vodafone e pela Ericsson que foi criado com o objetivo de descobrir e apoiar ideias de negócio de base tecnológica que melhorem o dia-a-dia de quem vive, visita ou trabalha nos grandes centros urbanos. Este ano vai realizar-se a 5ª edição, que se destaca, desde já, por uma novidade: a criação da primeira cidade experimental para startups no município de Cascais, onde os empreendedores vão poder testar, em ambiente real, as suas soluções tecnológicas para as cidades inteligentes do futuro.

De acordo com comunicado de imprensa, numa primeira fase, «serão os vencedores do BIG Smart Cities a ter acesso a esta vantagem, facultando-se depois a adesão a outros projetos cuja tecnologia desenvolvida contribua para dar resposta aos desafios que as cidades modernas hoje mais enfrentam – sejam eles de ordem demográfica, territorial ou climatérica, bem como de partilha e gestão de recursos naturais (hídricos, energéticos, aquecimento global) e humanos (envelhecimento da população, exclusão social)».

Esta parceria entre a Vodafone, a Ericsson e a Câmara Municipal de Cascais marca igualmente o início da construção de uma Rede Nacional de Cidades Experimentais dinamizada pelo BIG Smart Cities. Este movimento pretende «simplificar o acesso das startups a ambientes reais, onde as mesmas possam testar as suas tecnologias de forma mais ágil».

As candidaturas a nível nacional para a 5ª edição do BIG Smart Cities abriram hoje e podem ser submetidas até dia 23 de maio, através do site bigsmartcities.com/pt, em cinco áreas de oportunidade: Mobilidade, Participação e Inclusão, Turismo, Living e Ambiente. Além da já referida oportunidade de testarem os seus projetos em Cascais, as startups que concorrerem habilitam-se a prémios monetários no valor de 20 mil euros, seis meses de incubação no Vodafone Power Lab e uma viagem para conhecer um polo de inovação da Ericsson na Europa.

Depois do lançamento de hoje em Cascais, a iniciativa vai ainda passar por Braga, Porto, Coimbra, Évora e Lisboa. A final irá decorrer a 11 de julho, onde serão apresentados publicamente os pitches dos projetos finalistas.