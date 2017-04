Tesla já abriu "loja" em Portugal

Depois de ter iniciado operações em Portugal no início do ano, com a abertura da loja online, a Tesla abriu hoje o primeiro stand da marca. Está em Lisboa, no Centro Comercial das Amoreiras e tem um Model X em exposição. No entanto, de acordo com a Tesla, este stand é provisório e destina-se apenas a mostrar e fazer reservas de test drives ao Model X. O stand vai manter-se no centro comercial até 30 de abril. A marca californiana confirmou ainda que mantém o plano de abrir uma loja física (e definitiva) em Lisboa durante o segundo semestre deste ano,

Calcula-se que já existam algumas centenas de Tesla a circular em Portugal, mas a marca californiana liderada por Elon Musk ainda não estava oficialmente no nosso país. O que significava que os carros, que foram importados de outras regiões, não tinham acesso à garantia integral da marca. Em caso de problemas, os utilizadores de Tesla tinham de assumir os custos de transporte. A aquisição “fora de portas” também significava alguns custos extras relacionados com transporte e legalização.

A partir de agora, a Tesla assume todas as condições de garantia e assistência para os clientes portugueses.

Espera-se a abertura de um centro de serviços em Lisboa no segundo semestre de 2017. Em seguida chegam os Superchargers – o carregadores ultrarrápidos da marca – que a Tesla garante que serão instalados até ao final do ano. De acordo com a informação disponível no site da Tesla, os três Superchargers planeados para Portugal vão ser instalados no norte, centro e sul do país.

Os preços começam pouco acima dos 74 mil euros para a versão base do Model S com bateria de 60 kWh (autonomia máxima de 400 km), valor que sobe para quase 90 mil euros se o cliente optar por incluir a tecnologia que, segundo a marca, vai permitir a condução totalmente autónoma.

O SUV Model X está disponível a partir de 103 mil euros, mas pode chegar aos cerca de 200 mil euros na versão com bateria de maior capacidade e com todos os extras.

Curiosamente, os preços na loja online portuguesa da Tesla estão abaixo dos praticados em Espanha, mas acima dos praticados em França.

Ainda não há preço para o Model 3, que já originou mais de 400 mil encomendas.

(notícia atualizada às 13:20 para adicionar a informação de que se trata de um stand provisório)