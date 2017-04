Google chega a acordo extra-judicial com rival russo e vai abrir Android

A Alphabet, dona do Google, é acusada de impor restrições aos fabricantes dos aparelhos Android e forçar a utilização dos seus produtos, como o motor de pesquisa, o Gmail ou o Maps. Agora, na Rússia, chegou a acordo com o regulador FAS e com a Yandex e vai mesmo abrir a plataforma para que os rivais possam instalar o seu motor de pesquisa ou outras apps. «Os utilizadores vão poder alterar as definições a qualquer altura e escolher o motor de busca que se adeque melhor às suas necessidades», explicou a FAS em comunicado citado pela Reuters.

Também incluido no acordo está a possibilidade de a Yandex promover o seu motor de busca no Chrome.

A Alphabet vai ainda pagar 7,85 milhões de dólares em multas e este acordo de abertura é válido durante seis anos e nove meses. Esta decisão pode abrir um precedente para outras batalhas legais semelhantes que a Google tem enfrentado um pouco por todo o mundo, com reguladores e rivais locais.