iRobot processa fabricantes de aspiradores por violação de patentes

A iRobot diz que não vai ficar «de braços cruzados enquanto outros infringem a nossa propriedade intelectual», explica em comunicado. A empresa acredita que alguns dos seus rivais diretos desenvolveram produtos violando as suas patentes como a ideia de criar um aparelho robotizado e autónomo para aspirar e limpar o chão.

O processo judicial inclui a Shenzen Silver Star Intelligent Technology Co que fabrica os aspiradores da Hoover e da Black & Decker, na China, noticia a Reuters. A iRobot conseguiu realmente inovar em 2002, com o lançamento do primeiro Roomba. Desde então, o mercado viu chegar várias propostas, de diferentes fabricantes, como é o caso da linha Quest da Hoover, o SmartClean da Bissell, o Bobi da Bobsweep e o BHD50000WM da Black & Decker.

Nenhum dos rivais quis comentar o tema. O segmento de aspiradores doméstico rendeu 1,5 mil milhões de dólares em 2016 e deve valer 2,5 mil milhões em 2021.