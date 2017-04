Samsung promete resolver o problema dos Galaxy S8 com ecrãs avermelhados

No seguimento do lançamento do Galaxy S8, alguns utilizadores queixaram-se de o ecrã ter uma tonalidade invulgarmente avermelhada. A Samsung diz que o problema nada tem que ver com hardware e que pode ser solucionado através de uns ajustes, garantindo o lançamento de um update que vai resolver o defeito.

No caso de o update de software não resolver a situação, a empresa promete que vai proceder à troca dos dispositivos afectados.

Não foi revelada uma data concreta para o update, mas um representante da marca diz que este vai ocorrer, o mais tardar, na próxima semana.