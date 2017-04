Snapchat compra patente por 7 milhões de euros

A companhia Israelita Mobli era detentora, desde 2014, de uma patente que permitia a adição de filtros associados ao local em que as fotografias fossem tiradas. Para evitar problemas com os seus Geofilters, o Snapchat, comprou este mês a patente à Mobli por 7,7 milhões de dólares, refere Moshe Hogeg, co-fundador da Mobli, em declarações à Tech Crunch.

Acredita-se que este seja o valor mais alto alguma vez pago por uma patente em Israel. Até agora, a patente mais cara tinha sido vendida por 2,7 milhões de dólares e estava relacionada com o Google Maps.

De acordo com a Tech Crunch, a Mobli encontrava-se também em negociações com o Facebook. Tendo em conta as dificuldades que o Snapchat tem tido em manter os seus utilizadores nos últimos tempos, especula-se que, se o Facebook tivesse conseguido fechar negócio primeiro, poderia ter sido o fim da app.

Os Geofilters são aparentemente responsáveis por 360 milhões de dólares dos 400 milhões que a empresa lucrou o ano passado. Assim sendo, os 7,7 milhões pagos pela patente são um pequeno investimento para tentar garantir o futuro da empresa.