Spotify renova acordo com editoras independentes

O acordo conseguido coloca a Merlin como o quarto maior parceiro do Spotify, atrás de gigantes da indústria como Sony, Warner Music e Universal. A Merlin e as editoras que representa têm todo o interesse em figurar no Spotify, na medida em que os artistas conseguem espaço na plataforma mais popular para streaming de música: até março, o serviço contava com mais de 50 milhões de utilizadores pagantes. O grupo de editoras independentes tem acordos também com os rivais do Spotify, como o SoundCloud, Google Play, YouTube Red, Pandora ou Deezer, noticia a Reuters. A Merlin é responsável por 12% do mercado de música digital mundial.

O comunicado do Spotify explica que o novo acordo vai promover a divulgação do portefólio dos representados da Merlin e oferecer aos seus associados mais oportunidades de marketing e publicidade.