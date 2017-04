Tribunal atribui pensão a italiano devido a tumor causado por telemóvel

Em Itália, um tribunal determinou o pagamento de uma pensão de 500 euros mensais a um homem que alegou como causa de um tumor cerebral o uso prolongado do telemóvel

Roberto Romeo, de 57 anos, garantiu uma pensão 500 euros mensais como compensação pelo danos causados por um tumor que, alegadamente, foi gerado pelos longos períodos de conversações ao telemóvel. A sentença do Tribunal de Ivrea, Itália, assume contornos de inédita a nível mundial. Saiba mais sobre este caso no site do Expresso.