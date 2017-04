Olhos nos olhos com um dos maiores hackers de sempre e a invasão da Realidade Aumentada

Bem-vindo a mais uma edição da Exame Informática Semanal!

O que é que andava a fazer aos 15 anos? Eu andava a estudar de menos e a jogar Championship Manager demais (fazer do Rio Ave campeão europeu levou o seu tempo…). Já Michael Calce andava a mandar abaixo os sites da Yahoo, eBay, CNN, Dell e companhia… Se tivermos em conta que estamos a falar do ano 2000 e que estes eram os sites com maior tráfego da Internet, o feito torna-se ainda mais impressionante. Tão impressionante que este ataque de Denial of Service gerou 1,7 mil milhões de dólares de prejuízos. Fomos a Londres a um evento de segurança organizado pela HP e entrevistámos o canadiano que ficou conhecido como “MafiaBoy”. Pode ler tudo aqui e garantimos que a conversa o vai conseguir surpreender.

O que já não o deve surpreender são as dificuldades na entrega do IRS pela Internet. A culpa é do Java, mas mostramos-lhe as diferentes formas que tem disponíveis para contornar esta questão. Olhamos também para o futuro: primeiro com a aposta do Facebook na Realidade Aumentada e com os projetos “loucos” da empresa para ouvir através da pele ou escrever apenas com o pensamento; e depois com uma viagem no tempo para mostrar como deverá ser o próximo iPhone, que se prevê particularmente inovador por este ano se celebrar o 10º aniversário do lançamento do primeiro smartphone da Apple.

Também a nível de testes há muito para o surpreender com a invasão da Realidade Aumentada, que marca presença tanto nos óculos Moverio da Epson, que podem até ser usados para pilotar drones, como no smartphone Lenovo Phab 2 Pro. Há ainda espaço para equipamentos que colocam a bitola do desempenho bem alta: o automóvel Volvo XC90 T8 e o portátil Acer Predator 17X.

Se quiser levantar dinheiro sem ter de recorrer ao cartão, pode ler tudo sobre as novas funcionalidades do MB Way. E, para terminar, dois temas que dão que pensar: um estudo mostra que a grande maioria das empresas portuguesas não está preparada para a entrada em vigor do novo Regulamento Geral de Proteção de Dados; e o crescimento exponencial de malware vai mesmo obrigar-nos a mudar de hábitos.

