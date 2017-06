Continental cria solução de carregamento sem fios para carros elétricos

A empresa tecnológica Continental criou um sistema de carregamento para carros elétricos que dispensa os fios elétricos. A energia é transferida, sem fios, de uma plataforma de carregamento no solo para outra plataforma na parte inferior do veículo. O condutor só precisa de estacionar no sítio correto, ajudado por uma solução de micronavegação também proprietária. O carregamento é iniciado após haver um diálogo de autenticação e há uma interface que permite confirmar que esta na posição certa e que começou a recarga, explica o comunicado da empresa.

Uma vez que o carregamento indutivo não envolve praticamente nenhum esforço por parte dos condutores, a empresa espera que isto resulte numa melhoria do equilíbrio de energia e num aumento consequente da autonomia do carro.

A Continental explica que esta solução permite carregar o veículo a uma potência que pode chegar aos 11 kW e que cada minuto de carregamento proporciona aproximadamente um quilómetro de autonomia. Uma ida às compras de vinte minutos pode significar o carregamento necessário para percorrer 20 quilómetros para chegar a casa, por exemplo.

A tecnologia ocupa relativamente pouco espaço na garagem ou no parque de estacionamento em comparação com a tecnologia que usa cabos. A plataforma pode ser embutrida no chão, permitindo uma fácil integração em parques ou boxes.

Veja o vídeo que demonstra o conceito aqui.