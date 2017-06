A HP quer transformar lixo em tinteiros

A HP estabeleceu uma parceria com a Thread, uma empresa que já usa garrafas de plástico para as reciclar e converter em roupa. O tecido produzido desta forma é usado por marcas como a Timberland ou a Kenneth Cole. Com a HP, o objetivo é usar o material para fabricar alguns modelos de tinteiros, explica o Engadget.

A coligação First Mile, que inclui a HP, Thread, Timberland e ACOP procura desta forma ajudar as comunidades de países em desenvolvimento, como o Haiti. Nesta iniciativa, a ideia é que as crianças sejam encorajadas a recolher garrafas de plástico de aterros e recebam, em troca, oportunidades de educação e bolsas. Também as famílias devem receber alguns incentivos, mediante a entrega destas garrafas.